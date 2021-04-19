Жители Балаковского района сообщили о массовой гибели рыб и черепах в озере Лебяжье, расположенном в селе Большой Кушум.

В доказательство своих слов очевидцы опубликовали видео и отметили, что запах тухлятины чувствуется за несколько километров.

В минприроды региона сообщили о проверке, которую проводят инспекторы. Напомним, ранее жители Ершовского района сообщали о массовой гибели водных жителей в пруду села Моховое. А чиновники отмечали, что это произошло из-за того, что никто не бурил лунки зимой и рыбе попросту было нечем дышать.