Во среду, 22 января, жителей Заводского района ждет масштабное отключение холодной вод.
По сообщению ООО «КВС», с 00:10 до 23:00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам:
— 3-го Крекингского проезда, 19; 5-го Крекингского проезда, 9/19; проезда Ново-Крекингский, 3А, 5;
— Ново-Крекингской, 2, 2б, 6, 8, 18, 20, 27, 31, 33, 35, 37, 47, 53;
— Каспийской, 1, 3, 5, 11; Лесной, 1, 2, 3 ,5;
— Парковой, 42, 42/1, 44, 44/46, 46, 51;
— Прудной, 6, 7; 1-ого Тульского проезда, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14к1, к2, 16, 20, 22, 24,28, 30, 30а;
— Тульской, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49, 53/26;
— Химической, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1;
— проезда Санаторный, 1, 2, 4, 7, 7А, 9, 9А;
— проезда Энергетиков 1-й, 3, 7, 12, 14/16, 25, 27;
— Энергетиков, 7;
— Экспериментальное хозяйство, 28; проспекта Энтузиастов, 90, 102;
— Брянской, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 23, 24, 26, 26А, 28, 30А;
— Заречной, 1А, 2, 3, 5, 5А, 11, 12, 15, 17, 23А, 27, 29, 31;
— Азина, 23, 26, 26Б, 28А, 28Б, 31А,33А, 34, 35А, 36/6, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 47/3, 51А, 51Б, 53А, 55, 55А, 55Б, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 77;
— Хомяковой, 4Б, 10, 12, 13, 20, 29; ул. Южно-Зеленая, 2/12, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 23;
— Южной, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38Д, 40, 42, 42а, 42б, 44, 63, 76/80;
— Миллеровской, 23, 33, 71а; Миллеровской, 13,15а, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 33а, 45, 47, 51, 53, 60, 62, 62а, 64а, 64 с общежитием, 69, 71, 71А, 73, 73а;
— Молодежной, 5, 38, 40; 2-ой Совхозный проезд, 5, 36а;
— Огородной, 7, 17, 19, 19А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33В, 36/42, 75, 76/78Б, 77, 77А, 78/90, 79, 83, 87А, 87Б, 87В, 89, 90/100, 91, 91Б, 91В,91Г, 93/95, 97/99, 101А, 111, 118/126, 128/130, 138, 140/142, 144/146, 147, 149, 151, 151А, 153, 153А, 157, 158, 158А, 160/1, 162, 165, 166, 167, 171, 171А, 171Б, 173, 173А, 186, 189, 190, 193, 193Б, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206А, 208, 210, 212, 214, 214А, 214Б, 214В, 216, 218, 223, 225, 225А, 225Б;
— Новоастраханской, 2б, 4, 6, 8, 14, 16А, 16/20, 22/26, 28, 30, 34, 36, 37А, 37/43, 37/43а, 38, 45/53, 61/67, 61/67А,
— Новоастраханское шоссе, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, 65А, 67, 117;
— Пролетарской, 8, 19а; Минской, 1, 2;
— 4-й Нагорной, 20, 21, 21Б, 25, 25в, 26, 27а, 27б, 28, 30, 32, 34; 3-й Нагорной; 7-й Нагорной, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22/28, 41;
— 3-го Пролетарский, 80; 5-го Динамовского переулка, 18Б; 5-й Динамовский проезд, 7; 11-й Динамовский проезд, 3/5; 5-й Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8;
— проезда Ростовский, 2, 10; Ростовской, 7, 14, 16, 16а,29, 34/36, 36, 38, 40;
— 7-й Динамовский тупик, 49/53;
— поселок Тепличный, пос Комсомольский;
— Заречная, 2; Азовская, 15; Маркина, 1,46А, 57, 17/39; Комсомольская, 1;
— 6-ого Динамовского проезда, 32, 40А, 40Б; Пионерская 1-я, 21/25, 28а, 30а, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81;
— Пионерской 2-й, 30/36; Усиевича, 17/1, 31а, 33а, 33а, 35а; проезда Артельный 3-й,11, 13а;
— Карьерной, 2в, 3, 6/12; Прессовой, 45а; 1-го Прессовый проезда, 3, 3а, 3б; проезда Нагорный 4-й, 18/20,
— Омская, 3а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25; Лопатиной Горы, 12, 12а, 14; проезда Огородный 2-й, 27, 29;
— Ладожской, 5; 7-й Динамовского проезда, 26/40, 47, 49/53; 5-ого Динамовского проезда, 7, 7а, 10а, 11, 13; проезда Большой Динамовский, 5; 11-й Динамовский проезд, 3, 5; проезд Динамовский 8-й, 13, 15; проезд Лучевой 2-й, 50/54, корпус 1, корпус 2;
— тупик Огородный 1-й, 15, 17, проезд Динамовский 11-й, 3/5; Васильковская, 1; Комсомольская, 3Б,5; 3 Тепличный проезд,26, 58; 1-й Тепличный проезд, 2; Школьной; станции Князевка; Маркина, 1, 46А, 57;
— Артельная, д. 1;Тульская, 41; Санаторный проезд, 2; 2-й Акмолинский проезд, 1; 1-й Акмолинский пр,1; Больничный проезд, 6;
— Штейнберга С.И, 50; Пионерской 1-я, 69/75; Усиевича, 17/1, 33а;
— поселка Комсомольский; Алтынный мост.
Дома частного сектора: улица Карьерная, 1-6 Карьерный проезд, 1-11 Нагорный проезды, Огородная, 1-4 Огородный проезды, улице Прессовая, улице Шилинского, улице Грузинаская, Грузинский проезд, улице Манежная, улице Смоленская, улице Арбатская, улице Донская, улице Лысогорская, улице Самарская, улице Дальняя, улице Ростовская, Ростовский проезд, Проточная, улице Усиевича, улице Трявяная, улице Парниковая, 1-2 Просяной проезд, улице Миллеровская, 1-2 Миллеровский проезды, улице Станкосторительная, 1-8 Станкостроительный проезды, улице Белозерская, 1-2 Белозерский проезды, улице Холмогорская, улице Свирская, 1-й Свирский проезд, улице Соликамская, 1-2, Соликамский проезды, улице Зуборезная, улице Новомуравьевская, улице Южная, 1-3 Южный проезды, улице Динамовская, улице Мало-Динамовская, Большой Динамовский проезд, 1-11 Динамовский проезды, улице Верхняя Рокотовская, улице Нижняя Рокотовская, 1-3 Рокотовский проезды, улице Цветная, улице Сиреневая, 1-8 Сиреневый проезды, 1-5 Надежденский проезды, улице Штейнберга, улице Лучевая, 1-4 Лучевой проезды, улице Лазо, проезд Лазо, улице Пригородная, улице Фурманова, улице Подшипникова, 1-й Подшипниковый проезд, улице Лесная, улице Парковая, улице Баландинская, улице Алтынная, улице Совхозная, 1-3 Совхозные проезды, улице Амурская, 1-4 Амурский проезды, улице Токмаковская, 1-4 Токмаковский проезды, улице Прудной, 1-4 Прудным проездам, 1,2 Мало-Приморским проездам, улице Азовская, 1-2 Азовский проезд, улице Заречная, 1-4 Заречный проезд, улице Волгоградская, улице Брянская, 1-4 Брянский проезд, улице Князевская, 1-5 Князевский проезд, улице Монтажная, 1-2 Монтажный проезд, улице Тепличная, 1-3 Тепличный проезды.
Жилые дома в непосредственном управлении по улицам: 6-й Динамовский проезд, улице Миллеровская, улице Огородная, тупик Динамовский 6-й, тупик Огородный 1-й, улице Цветная, проспекте Динамовский 7-й, улице Омская, улице Азина, улице Заречная, улице Ново-Крекингская, улице Хомяковой, улице Южно-Зеленая, поселке Тепличный, поселке Калашниково, 1,2 проспекте Энергетиков, 1,2 Акмолинские проезды, Санаторный проезд, улице Прудная.