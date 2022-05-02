Утром 2 мая в Саратове произошло массовое отключение холодной воды.

Как сообщили в ООО «КВС», на городском водопроводе произошло серьёзное повреждение.

В связи с коммунальной аварией ограничено холодное водоснабжение абонентов по следующим адресам:

1-й пр. Клочкова; 1-й, 2-й, 3-й Детские пр.; 1-я, 2-я Детская ул.; 2-й Комсомольский пр.; 2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Моховая); 3-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. К. Маркса); 4-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. Арбатская); 4-я Поперечная; Клиническая, 2/6,3,6,8/18,20/24; Вяземская (от ул. Миротворцева до ул. Лысогорская); К. Маркса; Каляевская; Клочкова (от ул. Политехническая до Литейного пр.); Котельная; Литейный пр.; Механический пр.; Миротворцева; Новосамарский пр.; Новоузенская, 162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151,155/163; Шелковичная, 149,151,155/161, ЖК Царицынский.

Ремонтные работы планируется завершить до 20.00 текущего дня.