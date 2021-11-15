В России с 1 декабря могут отключить миллионы SIM-карт. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и операторов связи.

Как сообщается в публикации, примерно половине из 32 миллионов корпоративных пользователей сотовой связи грозит отключение. Можно не беспокоиться только абонентам, чей работодатель заключил контракт с оператором после 1 июля 2021 года.

Главной причиной массовой блокировки называют неготовность многих компаний, особенно малого и среднего бизнеса, к исполнению вступающего в силу закона, который требует обязательного внесения сведений о конкретном физическом лице, использующем SIM-карту, в ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги».

Напомним, закон об этом вступает в силу также с 1 декабря.