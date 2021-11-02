Авария на газопроводе привела к отключению ресурса 1 ноября в Саратовском районе.

Уточнчется, что ЧП произошло во время работ по замене телефонного провода ООО «Сервисгазавтоматика».

Рабочими был поврежден газопровод низкого давления между селами Юрьевка и Михайловка, суммарное население которых составляет более 1 тысячи человек.

В итоге 207 жилых домов остались без газа, — информирует областная прокуратура.

Повредившая газопровод компания и ООО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в посёлке Татищево меняют повреждений участок трубы.