Жители Советского района одобрили создание особо охраняемой природной территории — тюльпанной степи. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии области.

27 июля в актовом зале администрации Советского муниципального района прошло обсуждение создания особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Тюльпанная степь в долине реки Мечетка».

На встрече присутствовали граждане и экологически ответственный бизнес, ими было принято решение признать долину природным памятником.

—Для признания долины реки Мечетка памятником природы необходимо проведение экологической экспертизы и закрепление нормативным актом Правительства Саратовской области, — сказал Олег Василенков, консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий Минприроды.

Создается территория для сохранения степного участка с крупной популяцией тюльпана Геснера. Там также растут тюльпаны Шренко, занесенные в Красную книгу.

Тюльпанная степь находится в 1,5 километра к востоку от поселка Степное. Площадь ее составляет 721 гектар.