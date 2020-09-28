Ершовская транспортная прокуратура проверила деятельность приемной комиссии Краснокутского летного училища гражданской авиации.

Месяцем ранее, в августе, 19-летний житель Тюмени подал в приемную комиссию летного училища поддельный аттестат о среднем общем образовании. Абитуриент успешно сдал вступительные испытания и попал на первый курс, но ненадолго.

В процессе проверки это нарушение было выявлено прокуратурой, за приобретение и использование ложного документа в отношении парня возбуждено уголовное дело.