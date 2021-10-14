Смертельное ДТП произошло вечером 14 октября в Балакове Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в 18.50 на 12 километре автоподъезда к Балаковской АЭС не поделили дорогу «Mercedes» и «Lada Priora».

После столкновения машина российского производства отлетела на обочину и врезалась в столб.

От удара пассажир и водитель «Lada» погибли на месте аварии. Пассажирка из машины была госпитализирована.

Водитель иномарки также оказался в больнице. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Фото: ГИБДД