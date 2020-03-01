В Саратовской области снижается количество детей-сирот, говорит региональный министр образования Ирина Седова.

За два последних года на восемь процентов, с 635 в до 582, снизилось число детей, нуждающимся. За три года так же сократилось устройство детей-сирот в семью на 14 человек, с 289 до 273. В области функционируют 26 учреждений с круглосуточным пребыванием, где обучаются 3,272 тысячи детей. В подведомственных министерству образования 11 учреждениях воспитывается 273 ребенка-сироты.

По итогам прошлого года под опеку, или а приемные семьи устроены 708 детей-сирот. В регионе за прошлый год в 394 приемных семьях воспитываются 1,188 тысячи детей, 1,296 тысячи — проживают в семьях-усыновителях.

— Численность детей-сирот при живых родителях остается достаточно высокой и составляет 71 процент. Часть из таких семей, 60 процентов — лишены родительских прав или ограничены в таком праве; 40 процентов — это дети, чьи родители признаны недееспособными, безвестно отсутствуют или отбывают наказание, – говорит глава ведомства.