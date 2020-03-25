Депутат Саратовской областной думы приняли поправки к региональному бюджету, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Бюджет предусматривает выделение средств на обеспечение жильем медицинских работников в сельской местности, реконструкцию берегоукрепительных сооружений на набережной Саратова в районе Бабушкиного взвоза и открытие ситуационного центра при главе региона.

Последний вопрос вызвал бурные дискуссии. В частности, против выступила фракция КПРФ. Коммунист Александр Анидалов высказался за то, чтобы направить деньги, 57 миллионов рублей, выделяемые на центр, на другие нужды. Его поддержал экс-единорос Иван Чепрасов. Однако, поправки в бюджет были приняты большинством голосов.