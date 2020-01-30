Рано утром в соцсетях появились кадры рухнувшей стены кафе в центре города.

По данным нашего издания, это кафе «Марципан» на улице Танкистов, 3б около ТЦ «Форум».

На снимках видно, как под тяжестью кирпичей слетела облицовка и повисла на железном каркасе. Рухнувшие стройматериалы теперь в куче лежат перед зданием.

— От марципана осталось только одна эта стена после пожара, — пишет в комментариях под постом Андрей Косарев.

Напомним, что в сентябре 2016-го «Марципан» сгорел до тла. Огонь тушили 44 пожарных.