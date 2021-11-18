Возле МФЦ в Ленинском районе Саратова вновь скопилась большая толпа. Видео с происходящим опубликована в одном из инстаграм-каналов, посвященных Саратову.

На записи выдно, что возле входа в МФЦ луди стоят вплотную друг к другу. Все люди в масках.

-Это такой бред! Внутри так много места, но всем плевать на всех, не пускают, а ведь МФЦ — это место, где много вопросов можно решить, — пишут в комментариях.

Также комментаторы рассказали, что подобная ситуация наблюдается и в отделении МФЦ в ТЦ «Оранжевый».