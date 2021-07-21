Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области провело проверку соблюдения противопожарного режима в Марксовском лесничестве. 16 июля 2021 года состоялось патрулирование лесного фонда сотрудниками лесничества, совместно с МЧС и полицией. Целью рейда было выявление нарушений и активное информирование населения о высокой пожароопасности.

— У нас каждый год опасный. В апреле у нас идут первые звоночки лесных пожаров, потому что после зимы у нас сухая трава. И август-сентябрь, когда у нас уже зеленая трава выросла, соответственно начинает сохнуть, и этот промежуток времени — конец августа-начало сентября — начинается вторая волна лесных пожаров, — говорит заместитель начальника надзорной деятельности по Марксовскому району Сергей Зайцев.

Напомним, что противопожарный режим на территории Саратовской области был введен еще 1 апреля. С 15 июля водится особый противопожарных режим, подразумевающий запрет на разведение костров в лесу, поджог травы, и даже въезд на территорию леса на машинах, за исключением спецтехники лесной охраны, осуществляющей свою деятельность.

На данный момент на территории Марксовского лесничества находится более двух тысяч гектар сосновых насаждений. Сотрудники лесхоза активно информирует население о высокой степени риска возникновения лесных пожаров, и не безуспешно: люди начинают понимать свою ответственность и адекватно воспринимать требования сотрудников лесного хозяйства.

Простые костры, по словам старшего лесничего Сергея Тихонова, стали единичными случаями. Выезжая на отдых люди обзаводятся разборными мангалами, которые, как правило, устанавливают на песке, в отдалении от растительности, что значительно снижает риск возникновения лесного пожара. И как подтвердилось во время рейда, действительно, очаги для разведения огня были хорошо оборудованы, как пример — обложены кирпичом, в отдельных случаях — рядом с очагами стояли емкости с водой.

В связи с ответственным подходом к разведению огня выявленные нарушители отделались предупреждением, хотя напомним, что штраф за разведение огня составляет до 10 тысяч рублей. Сотрудники лесхоза, совместно с полицией и МЧС провели разъяснительные беседы с вручением информационных листовок. По словам сотрудников МВД, значительная часть населения заявляет, что информация о запрете разведения костров до них не доходила, несмотря на то, что активно распространялась в региональных СМИ.

Но несмотря на бдительную работу спецслужб, пожары на территории Саратовской области происходят каждый год. В прошлом году было зафиксировано два уголовных дела по фактам лесных пожаров. В этом году был один.

По словам заместителя начальника надзорной деятельности по Марксовскому району Сергея Зайцева, основной причиной возникновения лесного пожара является простая человеческая халатность — плохо потушенный костер, брошенный окурок, а в некоторых случаях даже фермеры, сжигающие траву на своих участках. Так же он отметил, что в отличие от кострищ, и очагов обложенных камнями, мангалы никогда не становились причиной лесных пожаров, что бесспорно подтверждает их безопасность.

Стоит отметить, что лесничество получило новую технику, позволившую существенно повысить эффективность деятельности лесного хозяйства. В рамках национального проекта «Экология» было закуплено 23 колёсных трактора, 24 малых лесопатрульных комплекса, два бульдозера с комплектом навесного оборудования, два седельных тягача с полуприцепом для перевозки бульдозера, 13 пожарных машин, 25 грузовых полноприводных автомобилей, 20 грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, 23 плуга, пять моторных лодок, 10 модулей прицепных, шесть квадрокоптеров и 186 противопожарных ранцев.

— Мы перестали работать на запчасти. Перестали простаивать на ремонтах неделями, техника служит хорошо, не требует ремонта, помогает выполнять наши обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов, и по тушению лесных пожаров, — говорит инженер Заволжского лесхоза Оксана Тихонова.

С приобретением квадрокоптеров эффективность работы также существенно выросла, ведь дым, поднимающийся над лесом легко увидеть с высоты. Если раньше для выявления нарушения приходилось патрулировать местность, то теперь выявлять нарушителей стало возможно не сдвигаясь с места. Также стоит обратить внимание, что лесничество получило в свое распоряжение лодки, что позволяет им самостоятельно патрулировать острова. Ранее это было осуществимо только совместно с МЧС.