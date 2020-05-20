Недалеко от больницы в Ленинском районе обнаружили останки человека. Об этом в среду, 20 мая, сообщает региональное СУ СКР.

По предварительный версии, вечером 19 мая у областной глазной больницы на Большом Дачном проспекте бригада рабочих обнаружила костные человеческие останки. Информацию сразу же сообщили в полицию.

Судмедэксперты осмотрели место происшествия. Там находились черепа и несколько позвонков.

В настоящее время специалисты пытаются воспроизвести картину произошедшего, а также определить давность смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

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