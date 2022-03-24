Администрация Саратова отреагировала на публикацию ИА «Новости Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей на автобус 18 Д.

Напомним, жители Саратова неоднократно жаловались в нашу редакцию на долгое ожидание указанного маршрута. Сегодня к этой жалобе добавился и травмоопасный случай.

-МКУ «Транспортное управление» запросило у предприятия-перевозчика данные объективного контроля ГЛОНАСС о движении автобусов маршрута №18Д сегодня в Ленинском районе. Фактические интервалы движения составили от 17 до 20 минут. Перевозчику направлено требование о соблюдении установленных интервалов движения, — ответили в администрации.