Временно исполняющим обязанности главы Петровского района стал Виталий Макаров.
Назначение произошло накануне, когда жителям Петровского района представили нового первого замглавы муниципалитета с возложением обязанностей главы.
Об этом информирует областное министерство территориальных образований.
Уточняется, что до назначения Макаров был советником губернатора Саратовской области и работал в органах местного самоуправления Пензы.
Прежний глава Петровского района Максим Фадеев сложил свои полномочия после критики спикера Госдумы Вячеслава Володина.