Временно исполняющим обязанности главы Петровского района стал Виталий Макаров.

Назначение произошло накануне, когда жителям Петровского района представили нового первого замглавы муниципалитета с возложением обязанностей главы.

Об этом информирует областное министерство территориальных образований.

Уточняется, что до назначения Макаров был советником губернатора Саратовской области и работал в органах местного самоуправления Пензы.

Прежний глава Петровского района Максим Фадеев сложил свои полномочия после критики спикера Госдумы Вячеслава Володина.