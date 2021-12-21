На заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению обсудили ряд проектов законодательных актов, касающихся присоединения сельских территорий к Саратову.

Как стало известно, вновь присоединенные к Саратову территории получат статус административного района. В рамках поправок такую административно-территориальную единицу предусмотрят областные депутаты.

Также на заседании отметили, что бывшие закрытые образования ЗАТО Шиханы и Михайловский возможно станут административными округами.