В полицию села Пугачевского района обратился гражданин без определенного места жительства с заявлением от том, что у него похищена крупная сумма денег.

Согласно показаниям потерпевшего, он очнулся утром на полу дома своей сожительницы и не обнаружил денег в своем кармане. События перед пробуждением он вспомнить не мог и утверждал, что у него при себе было не менее 100 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что заявитель накануне продал дом, и в честь чего закатил банкет, на котором гуляла вся деревня. После трех дней запоя мозг отказался работать и оставил своего хозяина без последних воспоминаний.

Как выяснилось позже, остаток денег у мужчины похитила его сожительница. Сначала она не хотела признавать это, но позже раскаялась в содеянном. Краденые 55 тысяч рублей она потратить не успела. Возбуждено уголовное дело.