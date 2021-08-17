Во время проверки частного охранного предприятия в Саратовской области обнаружены пять сотрудников с поддельными медицинскими справками, рассказали в Саратовской транспортной прокуратуре.

Работники ЧОП имели медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к работе охранника, как пояснили в надзорном органе. Однако проверка показала, что эти сотрудники вообще не проходили обследования, и законно справки им выданы не были.

На этом основании прокуратурой возбуждено уголовное дело о подделке официальных документов. За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.