В России учредили День отца.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании в стране с 2021 года Дня отца.

У нового праздника «плавающая дата» — третье воскресенье октября. В документе сообщается, что День отца установлен в «целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

В текущем году российских отцов при желании можно поздравить уже 17 октября.

Напомним, что День матери, учрежденный предшественником Путина Борисом Ельциным, отмечается через месяц после отцовской даты — в последнее воскресенье ноября. В 2021 году мам можно поздравить 28 ноября.