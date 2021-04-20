Руководитель УФСБ по Саратовской области, генерал Олег Боломожнов на сегодняшнем заседании корсовета обратился к минздраву.

Он спросил про кислородные станции, которые до сих пор не поставлены на учет в Ростехнадзоре.

— Мы должны серьезно отнестись к этой ситуации. Представим, что произойдет ЧП, не дай бог, с какими-то потерями. Здесь будет уголовная ответственность. Нельзя так к этому относится. Прошу заняться этим вопросам, выявить причины и доложить. Надо принимать меры, кто виноват – может Ростехнадзор предъявляет какие то требования? Надо разобраться, — сказал генерал-чекист.

Министр здравоохранения региона Олег Костин признал, что работа ведется.

— Поэтому прошу время до утра, чтобы разобраться. Такого просто не может быть, — ответил министра.