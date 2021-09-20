В саратовских поликлиниках перестали выдавать лекарства от коронавируса для лечения пациентов на дому. Об этом пишет телеграмм-канал «Ничего личного».

Министр здравоохранения региона Олег Костин подтвердил эту информацию в своем Instagram, когда отвечал на комментарий.

Подписчица пожаловалась, что врач «развела руками» и сказала, что в больнице нет препаратов, после чего предложила купить что-нибудь самостоятельно.

—Да, сейчас закупленные препараты закончились, при финансировании будет продолжено, — ответил ей Костин.