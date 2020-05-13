Саратовские предприятия по благоустройству не имеют должного финансирования для содержания полученной техники и выплаты зарплат высококвалифицированным механикам и водителям. Такое заключение сделали депутаты городской думы Евгений Чернов и Дмитрий Кудинов в среду, 13 мая, во время инспекционной поездки. Вместе с ними в мероприятии приняли участие руководители организаций и председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Геннадий Свиридов.

Ранее коммунальные предприятия Саратова, благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина, получили большое количество спецтехники, предназначенной для уборки дорог и тротуаров. Однако в настоящее время в бюджете города наблюдается нехватка средств, которые должны быть направлены на содержание данной техники и выплату зарплаты высококвалифицированным механикам и водителям. Глава Саратова Михаил Исаев сообщал, что в рамках договоренностей с правительством Саратовской области городу должны были быть выделены средства для финансового обеспечения данных предприятий.

При посещении МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» представители законодательной власти и муниципалитета обратили внимание на новую технику, приобретенную в прошлом году. Это техника комбинированного типа для уборки улиц в любое время года, а также для полностью автоматизированной уборки без привлечения ручного труда. Ей требуются дорогостоящие зачасти, комплектующие и качественное топливо. Помимо этого, руководители предприятий отметили, что для бесперебойной работы техники нужно привлечение новой рабочей силы.

— Мы посмотрели, как живет предприятие, которое обслуживает три района города. Нас волнует та техника, которая была предоставлена в прошлом году: используется ли она, есть ли на ней водительский состав, постоянен он или не постоянен и какую зарплату получают люди, — сообщил депутат Евгений Чернов.

Депутаты и представители муниципалитета отметили, что учреждения, занимающиеся благоустройством, должны быть обеспечены квалифицированными кадрами и возможностями для содержания полученной техники в полном объеме.

— В позапрошлом году на 2 предприятия купили 50 единиц техники, а в прошлом году купили 71 единицу техники, и область подарила еще 50 тракторов, на 2 предприятия – более 200 единиц техники. В данный момент нам хватит денежных средств максимум на 2 месяца, то есть это май и июнь. Те средства, что были предусмотрены городским бюджетом, практически закончились. Те единицы техники, которыми мы приросли с помощью области, большое им спасибо, требуют на каждую единицу не по одному водителю, а минимум 3 водителя, а лучше 4, для посменной работы.

Если в городе появилось около 200 единиц техники, то плюс еще 800 человек должно прирасти в штатном расписании, чтобы она работала. Также расход солярки увеличился практически в 2 раза и бюджет должен увеличиться тоже в 2 раза , — описал сложившееся положение вещей директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.

Если областному центру не будет оказано содействие региона, то средств на заработную плату работникам предприятий хватит только до июля. Позже этого срока предприятия могут сократить объем выполняемых работ по благоустройству либо полностью остановить деятельность, отметили представители учреждений и депутаты городской Думы.

— На депутатских слушаниях постоянно поднимается вопрос – в каком состоянии находится городское хозяйство. Правильно ли я понимаю, что в бюджете у нас заложены средства, чтобы эти предприятия, как мы и планировали, могли полгода нормально просуществовать? — задал вопрос представителю администрации города депутат Дмитрий Кудинов.

— Объемы финансирования этих предприятий у нас стабильны последние три года. У нас также имеется дефицит городского бюджета. И все предшествующие годы, 17-й, 18-й и 19-й, мы рассчитывали на поддержку правительства Саратовской области. Эта поддержка была нам оказана, мы получали субсидии, которые позволяли предприятиям работать. Спасибо Вячеславу Викторовичу Володину, у нас была приобретена дополнительная техника, создано дополнительное предприятие и теперь люди видят, что ситуация поменялась, техника круглосуточно работает, но это повлекло увеличение затрат. Без поддержки правительства мы не можем обеспечить работу этой техники и зарплаты людей, которых на эту технику принимали, — рассказал Геннадий Свиридов.