Накануне, 21 марта, в Ершове ветром снесло крышу двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По словам ведомства, дом находится на улице Мелиоративной. В нем всего проживают 27 человек, среди которых семеро детей. В результате сильных порывов ветра с кровли сорвана крыша на площади 50 кв.м.

— Прокурором района незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. В настоящее время проводится проверка надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, обеспечения жилищных прав граждан, — пишут в ведомстве.