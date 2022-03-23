Все актуальные новости о работе испытательного центра, важные результаты исследований вы можете найти в официальных информационных ресурсах.

У ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» появились Телеграм-канал и сообщество в ВКонтакте.

Актуальные новости о работе испытательного центра, самые важные результаты лабораторных анализов и тестов, мнения экспертов по злободневным вопросам диагностических исследований и лабораторного контроля. Всю самую необходимую информацию можно найти на информационных ресурсах:

https://vk.com/public211095058

https://t.me/saratovMVL