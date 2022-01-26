В преддверии очередного заседания Саратовской областной Думы у входа в региональный парламент гражданский активист призывает привлечь Николая Бондаренко к суду за якобы вовлечения детей в экстремистскую деятельность. В руках он держит плакат со словами «Бондаренко под суд! Он вовлекает наших детей в экстремизм!».

Напомним, вчера стало известно, что на депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко полицией возбужденно административное дело за организацию публичного мероприятия. Это повторное нарушение закона, который допустил Бондаренко.