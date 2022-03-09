Из-за долгов за услугу по обращению с ТКО судебные приставы наложили арест на недвижимое имущество, принадлежащее саратовской индивидуальной предпринимательнице Белоус И.В. Ограничение права на распоряжение имуществом касается офисных и торговых помещений сети саратовских магазинов «Рациональ», которой она владеет. Движимое имущество бизнесменши объявлено в розыск. Также направлены постановления о взыскании долга с платежей, поступающих от договоров аренды нежилых помещений, заключенных с данным предпринимателем.

ИП Белоус И.В. долгое время не оплачивала услугу по обращению с ТКО, накопив по двум исполнительным листам задолженность в сумме почти 1 млн рублей. Даже после получения судебных решений долги не были погашены, за рассрочкой предпринимательница не обращалась. Поэтому взыскание задолженности было передано в службу судебных приставов.

-Добровольно погашать свою задолженность предпринимательница принципиально не стала. Кем и куда вывозится мусор из ее магазинов она до сих пор так и не пояснила. Пока арестованное имущество оставлено ей на ответственное хранение без права распоряжения, однако если она не исполнит в установленный срок решение суда и не оплатит долг, то оно будет передано на реализацию. Вопрос принудительного взыскания, к сожалению, возникает достаточно часто. Мы продолжим бороться с неплательщиками совместно со службой судебных приставов, но надеемся на сознательность потребителей коммунальной услуги, – рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям, которые долгое время не оплачивали услугу по обращению с ТКО, необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.