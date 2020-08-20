Аналитики площадки бесплатных объявлений рассказали о наиболее популярных цветах подержанных автомобилей, которые выбирают жители Саратовской области.

Нетрудно догадаться, что первое и второе места заняли автомобили белых и черных цветов. Автомобили серебряного цвета по сравнению с первым полугодием 2019 года упали со своих лидирующих позиций и заняли почетное третье место.

Серые и синие автомобили вошли в ТОП-5 самых популярных цветов. Значительно меньше саратовцев выбирают автомобили зеленых, красных, бежевых, коричневых и голубых цветов.

Вероятно, выбор белого и черного автомобилей объясняется большей доступностью таких цветов.

Напомним, сегодня стало известно о рейтинге регионов, жители которых покупают чаще всего новые автомобили.