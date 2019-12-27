Жители областного центра стали реже ездить на трамваях и троллейбусах. Об этом заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Несмотря на это, количество пассажиров, использующих общественный транспорт, превзошло аналогичный показатель прошлого года на 1,2% и составила 250 млн человек. Услугами электротранспорта воспользовались лишь 30 млн из них.

Чиновники обеспокоены негативной динамикой, поэтому по данному направлению привлечены муниципальные службы города и закупается новая техника.