Весна перед зимой пришла в Саратов на один день, 22 ноября.

Потепление до +6 градусов вернуло город в весенние воспоминания начала апреля.

Такое потепление заметили не только жители областного центра, но и растения.

Так, кусты сирени в городе сразу же набили почки, которые стали зелёными. Наш корреспондент сфотографировал необычное природное явление на улице Челюскинцев в Волжском районе.

Конечно, распуститься им не даст уже предстоящее 23 ноября похолодание до -2 градусов днем.

Напомним, ранее в Саратове на улице Волжская осенью зацветали каштаны. К сожалению, во время недавней реконструкции эти удивительные деревья были спилены.