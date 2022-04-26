Домой Рубрики Новости Саратова У театра оперы и балета в Саратове рухнул подъемный кран РубрикиНовости Саратова У театра оперы и балета в Саратове рухнул подъемный кран По Новости Саратова - 26.04.2022 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня днем, 26 апреля, у театра оперы и балета рухнул подъёмный кран. Об этом сообщает телеграм-канал «SARATOV DETKA». Кран завалился на один бок, само здание не задето. Напомним, театр сейчас находится на реконструкции. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Квадрокоптер проверил пожарную обстановку на Кумысной поляне в Саратове До получи на улице Новоузенская в Саратове отключили воду В Саратове снова начнет работать строительный гипермаркет OBI в мае ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ У театра оперы и балета в Саратове рухнул подъемный кран Новости Саратова - 26.04.2022 0 Сегодня днем, 26 апреля, у театра оперы и балета рухнул подъёмный кран. Об этом сообщает телеграм-канал "SARATOV DETKA". Кран завалился на один бок, само здание... Квадрокоптер проверил пожарную обстановку на Кумысной поляне в Саратове 26.04.2022 До получи на улице Новоузенская в Саратове отключили воду 26.04.2022 В Саратове снова начнет работать строительный гипермаркет OBI в мае 26.04.2022 ФСБ пресекли разглашение гостайны полицейским под Саратовом 26.04.2022