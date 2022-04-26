Сегодня днем, 26 апреля, у театра оперы и балета рухнул подъёмный кран. Об этом сообщает телеграм-канал «SARATOV DETKA».

Кран завалился на один бок, само здание не задето.

Напомним, театр сейчас находится на реконструкции.