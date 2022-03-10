Три беженца с Донбасса, прибывшие в Саратов, оказались носителями ВИЧ-инфекции.

Об этом стало известно в ходе брифинга заместителя министра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

После медицинского обследования у 125 беженцев из Донбасса, приехавших в Саратовскую область, выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, всего на железнодорожный вокзал приехал 521 беженец, из них в пунктах временного размещения находятся 509 человек. COVID-19 подтвердился у 74 взрослых и 51 ребенка.

Хронические болезни выяалены у 101 человека, в том числе у 24 детей.

С болезнями системы кровообращения — 43 человека. У 13 беженцев — сахарный диабет. ВИЧ-инфекция установлена у троих.