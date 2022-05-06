Строительство Триумфальных ворот в Саратове идет полным ходом. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте уже начали появляться «ноги» арки. Полностью завершить работы, которые ведутся за счет благотворительных средств, планируется ко Дню города.

Триумфальные ворота — один из первых утраченных объектов историко-культурного наследия, который мы решили восстановить. Арка была построена в 1871 году к визиту императора Александра II в Саратов, но в 1925-1927 годах «царские ворота» снесли. Наша задача — максимально воссоздать ее исторический облик, а также благоустроить прилегающую территорию.