Пожар в машине ВАЗ-2114 произошел днем 7 февраля у крупнейшего торгового центра Балакова Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, возле ТЦ «Грин-хаус», горит машина. В непосредственной близости от полыхающего транспорта припаркованы другие машины.

— «Четырнадцатая» горела прямо возле стены торгового центра, недалеко от входа. Было опасение, что бак бухнет. Приехали пожарные, — так описывают в соцсетях увиденное балаковцы.

Сотрудники МЧС потушили пламя, во время происшествия никто не пострадал.