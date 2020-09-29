За 10 в Саратовскую область вернулось 26,2 тысячи соотечественников, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

В основном на историческую родину прибывают соотечественники из Казахстана – 52 процента, Узбекистана – 26 процента, Украины – семь процентов, Таджикистана — шесть процентов, Армении – четыре процента и Киргизии – два процента. Около трех процентов прибывших — жители Молдовы, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении и других государств.

Средний возраст прибывших — 32 года. Более 80 процентов переселенцев имеют высшее, среднее специальное или техническое образование. Все они обладают опытом работы, имеют активную жизненную позицию и стремление к достижению своих целей, уважают русскую культуру и культурные традиции, хорошо владеют русским языком.

За 10 лет в Саратовской области в семьях прибывших родилось более 800 детей.