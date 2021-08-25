Иномарка протаранила дорожный знак вместе с опорой ЛЭП.

В результате дорожного инцидента есть двое раненых.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, днем 24 августа в Вольском районе Саратовской области автомобиль Renault Logan наехал на препятствие.

Примерно в 3 часа дня у дома №9 по улице Ленина в селе Черкасское 46-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дорожный знак «Обгон запрещен». После чего машина врезалась в опору линии электропередач.

Водитель и его 45-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД