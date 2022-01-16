Автомобильная авария произошла 16 января на трассе в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили в областной ГИБДД, около часа дня на 2-м километре автоподьезда к селу Вязовка от автодороги «Нижний Новгород-Саратов» 51-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» не справился с управлением.

В результате машина врезалась во внедорожник «Great Wall», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В итоге водитель автомобиля «Lada» и две его пассажирки 46 и 68 лет получили травмы. Потерпевшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.