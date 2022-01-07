Гражданка лишилась денег с банковской карты.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, пострадавшей оказалась 41-летняя жительница Саратова.

В интернете женщина искала предложения по бронированию гостиничного номера. Она оставила в сети свои контактные данные.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и и предложил свой вариант гостиничного номера.

При этом аферист попросил данные банковской карты и пароль.

Легковерная саратовчанка сообщила свою конфиденциальную информацию чужаку и тут же лишилась со своего счета 6901 рубля.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».