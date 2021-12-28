Сотрудники Роспотребнадзора в Саратовской области изъяли тигренка из семьи в Энгельсе.

Молодой самец тигра по кличке Кинг обитал у местных жителей. В результате проверкой занялись инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Хозяев Кинга нашли, и объяснили им что тигры находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ, поэтому физическим лицам содержать их в частном владении запрещено на основании федерального закона.

На владельцев завели административное дело, а тигренка забрали и передали на временное содержание в тульский зоопарк.