В начале июля сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области задержали мужчину, подозреваемого в потреблении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

При личном досмотре у 24-летнего местного жителя было изъято 302 грамма марихуаны, которую он сам нарвал для личного употребления.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.