Приставы изъяли у жителя Саратова охотничий билет из-за его непогашенной судимости, сообщает пресс-служба УФССП.

Судебные приставы Кировского района исполнили решение суда о конфискации разрешение на охоту у саратовца.

Ранее суд постановил аннулировать охотничий билет за непогашенную судимость мужчины и сдать его в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства по Саратовской области. Мужчина без принуждения вернул свой билет.

Вернуться к охоте и рыболовству мужчина сможет после снятия с себя судимости.