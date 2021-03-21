Сегодня, 21 марта, в Саратове на Большой Лесопарковой улице опрокинулся УАЗ. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Машина кувыркнулась в кювет, пострадавших нет.

На месте работают медики ЦМК, сотрудники ДПС.

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