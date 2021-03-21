Домой Рубрики Новости Саратова УАЗ кувыркнулся в кювет на Большой Лесопарковой в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия УАЗ кувыркнулся в кювет на Большой Лесопарковой в Саратове По Новости Саратова - 21.03.2021 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 марта, в Саратове на Большой Лесопарковой улице опрокинулся УАЗ. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Машина кувыркнулась в кювет, пострадавших нет. На месте работают медики ЦМК, сотрудники ДПС. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель Lada Priora пострадал в столкновении с Chevrolet Niva в Саратове Пенсионерка из Энгельса стала заложником спора между своими родственниками и банков В Саратове загорелся рынок «Привоз» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель Lada Priora пострадал в столкновении с Chevrolet Niva в Саратове Новости Саратова - 21.03.2021 0 Сегодня, 21 марта, в Заводском районе Саратова на перекрестке улиц Брянской и Азина произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе. Дорогу не поделили Lada Priora... УАЗ кувыркнулся в кювет на Большой Лесопарковой в Саратове 21.03.2021 Пенсионерка из Энгельса стала заложником спора между своими родственниками и банков 21.03.2021 В Саратове загорелся рынок «Привоз» 21.03.2021 Депутат ГД Николай Панков напомнил о 110-летии со дня рождения Василия... 21.03.2021