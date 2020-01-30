Осудили жительницу Саратова за убийство мужчины. Об этом сообщает СУ СКР.

Напомним, ночью с 14 на 15 июня 2019 года в магазине на улице Серова одна из компании пьяных девушек бросила на пол пачку сигарет. 27-летний Сергей Задумин сделал ей замечание и попросил поднять мусор. Это послужило причиной для конфликта. В ходе развития ситуации, участники вышли на улицу, где разъяренная толпа девушек продолжила словесно нападать на парня. Людмила Константинова не выдержала и вонзила нож в спину Задумина.

На суде девушка отрицала свою вину. Однако против нее было достаточно доказательств. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима.