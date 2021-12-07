Суд признал 54-летнюю жительницу Саратова виновной в жестоком убийстве подруги и ее ребенка, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили в региональном СК.

Установлено, что она решила расправиться со своей 38-летней знакомой и завладеть принадлежащими ей ценностями. С этой целью 29 ноября 2020 года в дневное время она пришла к женщине в квартиру дома по улице Чернышевского в городе Саратова. Хозяйка жилища находилась дома с малолетней дочерью — ей было 3года 10 месяцев. Гостья вооружилась ножом и нанесла сначала женщине, а затем ее малолетней дочери множественные удары. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия на сумму 95 000 рублей и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С банковской карты она затем сняла 70 000 рублей.

Ей дали 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 миллионов рублей.