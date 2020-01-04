В Аркадаке продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя.

По информации СК, 1 января в час ночи 30-летний мужчин купил бутылку минералки в магазине и разговорился с продавщицей через окно. В это время туда подошел 38-летний пьяный мужчина, который силой оттолкнул помешавшего ему покупателя.

Тот повалил бунтаря на землю и пырнул ео ножом, после чего скрылся, а продавец вызвала медиков.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Также выяснилось, что у него непогашенный судимости.

На допросе он признался в содеянном. Сейчас его заключили под стражу.