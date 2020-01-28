Житель Балаковского района Саратовской области, обвиняемый в убийстве престарелого отца электричеством, признан невменяемым, сообщает пресс-службе регионального следственного управления СКР.

19 сентября прошлого года 22-летний молодой человек остался дома вместе со своими 70-летний отцом. Желая испытать изготовленное им электрическое устройство, по схеме работы напоминающее знаменитое орудие казни — электрический стул, прикрепил электроды к отцу и пропустил через его тело ток. Пожилой мужчина скончался. Труп мужчины обнаружила его жена, вернувшаяся домой.

Во время следствия подозреваемого проверяли психиатры и заключили, что он не мог отвечать за свои действия. В результате суд признал его невменяемым и назначил ему принудительное лечение в специальном медицинском учреждении.