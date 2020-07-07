Следственный отдел по Кировскому району собрал весомые доказательства для признания вины и вынесения приговора 42-летнему местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Напоминаем, что 31 октября 2019 года в квартире на улице Оржевского компания из пяти человек распивала спиртное. В ходе попойки 42-летний гость начал упрекать хозяина квартиры, что тот не следит за чистотой в его собственном жилище. 32-летний гость решил защитить хозяина квартиры и начал высказывать аргументы оппоненту. В результате оба мужчины вышли разобраться с глазу на глаз в коридор квартиры, где 42-летний мужчина избил 32-летнего оппонента. От полученных травм 1 ноября мужчина скончался.

И хотя обвиняемый полностью отрицает свою вину в содеянном, суд счел доказательства, предоставленные следствием весомыми для вынесения приговора. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.