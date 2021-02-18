Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Энгельса, обвиняемого в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 13 сентября около 19:00 гражданин вернулся с работы и заподозрил, что его 40-летняя супруга Оксана Зайчикова выпила. Он потребовал объяснений. Между ними вспыхнул конфликт, гражданин ударил супругу бутылкой по голове, несколько раз по туловищу и дал ей несколько пощечин.

Женщина упала на пол. Злоумышленник не придал значения опасности причиненных травм, положил пострадавшую на диван и лег спать. Он проснулся утром 14 сентября и обнаружил, что супруга скончалась. Тогда мужчина поместил ее тело в мешок и вечером того же дня сбросил в подвал подъезда этого же дома. Потом гражданин даже обратился в полицию и сказал, что у него пропала жена.

Следователи выяснили, что стало с женщиной и кто за этим стоит.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в преступлении, раскаялся и показал место, где спрятал тело.

Его взяли под стражу, расследование продолжается.









