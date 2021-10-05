Сегодня, 5 августа, суд вынес приговор мужчине, убившего свою сожительницу, сообщает следственное управление по Саратовской области.

Мужчина 30 лет проживал вместе со своей 48-летней сожительницей в коммунальной квартире по улице Прокатная в Саратове. Однажды, находясь у соседей 4 июля, они распивали спиртное и играли в карты. Сожительница критиковала мужчину за неумение играть в карты и постоянные проигрыши. На фоне этого между ними состоялся конфликт и мужчина ударил ее кулаком по голове.

На следующий день они снова посетили соседей и между ники произошла ссора на той же почве. Женщина ушла в свою комнату, осужденный последовал за ней и снова ударил ее кулаком по голову, отчего она упала и сильно ударилась головой. Мужчина ушел к соседям, и вернувшись в комнату увидел сожительницу без сознания. Врачи не смогли спасти ей жизнь и она умерла спустя два дня.

Суд назначил мужчине 10 лет строгого режима.