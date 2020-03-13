Убивший дачника мужчина арестован. Об этом сообщает СУ СКР.

Ранее редакция «НС» писала о гибели 61-летнего саратовца. Его тело нашли на пепелище дома, но экспертиза установила, что его убили до пожара.

Сейчас известны подробности того рокового дня. Двое соседей решили устроить застолье. Во время попойки между ними завязалась ссора и 53-летний подозреваемый избил компаньона. От этого мужчине стало плохо, а через некоторое время он умер. Желая избежать наказания, злоумышленник сначала убежал, а на следующий день спалил дом убитого с помощью оставленных на обогревателе вещей.

Сейчас мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросе он раскаялся в преступлении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.